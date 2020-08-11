В Атырау застрелен чемпион Азии по грепплингу

Главная, Новости, Происшествия

В Атырау застрелен известный спортсмен, чемпион Азии  по грепплингу Есенбек  Сигуатов. 

«9 августа в 03 часа 10 минут в ходе конфликтной ситуации между двумя жителями пригородного поселка Дамба один из них получил  огнестрельное ранение. Он был доставлен в больницу, где скончался от полученной раны. Сотрудниками полиции по горячим следам установлен и задержан подозреваемый в совершении преступления. Он помещён  в изолятор временного содержания Управления полиции. Назначены соответствующие экспертизы. 

По данному факту ведётся  досудебное расследование по статье 99 УК РК.(Убийство)»,- сообщили в пресс-службе ДП региона. 

Виктор Сутягин

Administrator

Related Posts

11 августа 2020 0

Синдром Кавасаки не зарегистрирован среди детей в Атырау

11 августа 2020 0

В области новый руководитель управления образования

11 августа 2020 0

Россия зарегистрировала вакцину от ковид

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *