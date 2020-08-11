В Атырау застрелен чемпион Азии по грепплингу

В Атырау застрелен известный спортсмен, чемпион Азии по грепплингу Есенбек Сигуатов.

«9 августа в 03 часа 10 минут в ходе конфликтной ситуации между двумя жителями пригородного поселка Дамба один из них получил огнестрельное ранение. Он был доставлен в больницу, где скончался от полученной раны. Сотрудниками полиции по горячим следам установлен и задержан подозреваемый в совершении преступления. Он помещён в изолятор временного содержания Управления полиции. Назначены соответствующие экспертизы.

По данному факту ведётся досудебное расследование по статье 99 УК РК.(Убийство)»,- сообщили в пресс-службе ДП региона.

Виктор Сутягин