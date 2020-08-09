

Задержан менеджер ТОО «Гарант 24 Ломбард», подозреваемый в мошенничестве.

«Подозреваемый, который разыскивался с февраля 2020 года

по фактам мошенничества и вовлечения в финансовую пирамиду вкладчиков

ТОО» Гарант 24 Ломбард «, задержан. Сотрудники Департамента полиции Атырауской области в результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных совместно с коллегами Западно-

Казахстанской области, установили местонахождение и задержали менеджера ТОО в городе Уральске.

Задержанный водворен в изолятор временного содержания», — сообщает пресс-служба ДП Атырауской области.

Напомним, что с февраля 2020 года на основании поступивших в органы полиции обращений граждан в отношении руководителей филиалов микрокредитных организаций ТОО «Гарант 24 Ломбард», микрокредитных организаций «Нурали Капитал», «Выгодный займ» о незаконном присвоении движимого и недвижимого имущества, денежных средств, проводится досудебное расследование по уголовному делу.

Виктор Сутягин