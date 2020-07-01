За сутки заболели 1604 человека. Больше всего у нас

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По состоянию на 23:59 час. 30 июня в Казахстане выявлены 1604 заболевших коронавирусной инфекцией, передает coronavirus2020.kz.                                    

За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 1604 заболевших коронавирусной инфекцией.                     

В разрезе регионов: 

город Нур-Султан — 110 

город Алматы — 113 

город Шымкент — 69 

Акмолинская область — 92 

Актюбинская область — 37 

Алматинская область — 98 

Атырауская область — 229 

Восточно-Казахстанская область — 98 

Жамбылская область — 48 

Западно-Казахстанская область — 149 

Карагандинская область — 191 

Костанайская область — 32 

Кызылординская область — 45 

Мангистауская область — 71 

Павлодарская область — 89 

Северо-Казахстанская область — 81

Туркестанская область — 52 

Всего в стране выявлено 41065 заболевших.

Фото: Рахим Койлыбаев

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