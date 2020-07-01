За сутки заболели 1604 человека. Больше всего у нас

По состоянию на 23:59 час. 30 июня в Казахстане выявлены 1604 заболевших коронавирусной инфекцией, передает coronavirus2020.kz.
За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 1604 заболевших коронавирусной инфекцией.
В разрезе регионов:
город Нур-Султан — 110
город Алматы — 113
город Шымкент — 69
Акмолинская область — 92
Актюбинская область — 37
Алматинская область — 98
Атырауская область — 229
Восточно-Казахстанская область — 98
Жамбылская область — 48
Западно-Казахстанская область — 149
Карагандинская область — 191
Костанайская область — 32
Кызылординская область — 45
Мангистауская область — 71
Павлодарская область — 89
Северо-Казахстанская область — 81
Туркестанская область — 52
Всего в стране выявлено 41065 заболевших.
Фото: Рахим Койлыбаев