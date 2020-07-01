За сутки заболели 1604 человека. Больше всего у нас



По состоянию на 23:59 час. 30 июня в Казахстане выявлены 1604 заболевших коронавирусной инфекцией, передает coronavirus2020.kz.

За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 1604 заболевших коронавирусной инфекцией.

В разрезе регионов:

город Нур-Султан — 110

город Алматы — 113

город Шымкент — 69

Акмолинская область — 92

Актюбинская область — 37

Алматинская область — 98

Атырауская область — 229

Восточно-Казахстанская область — 98

Жамбылская область — 48

Западно-Казахстанская область — 149

Карагандинская область — 191

Костанайская область — 32

Кызылординская область — 45

Мангистауская область — 71

Павлодарская область — 89

Северо-Казахстанская область — 81

Туркестанская область — 52

Всего в стране выявлено 41065 заболевших.

Фото: Рахим Койлыбаев