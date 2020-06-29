За сутки в регионе выявлено 148 бессимптомников

За сутки зарегистрированы 1066 бессимптомных носителей коронавирусной инфекции, не входящих в общую статистику, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Coronavirus2020.kz.
За 28 июня 2020 года зарегистрированы 1066 бессимптомных носителя коронавирусной инфекции, не входящих в общую статистику.
город Нур-Султан – 1455 (+65)
город Алматы – 1537 (+14)
город Шымкент – 1381 (+81)
Акмолинская область – 596 (+56)
Актюбинская область – 584 (+81)
Алматинская область – 1193 (+63)
Атырауская область – 2153 (+148)
Восточно-Казахстанская область – 586 (+41)
Жамбылская область – 618 (+70)
Западно-Казахстанская область – 1071 (+53)
Карагандинская область – 2239 (+127)
Костанайская область – 389 (+7)
Кызылординская область – 488 (+30)
Мангистауская область – 543 (+41)
Павлодарская область – 303 (+61)
Северо-Казахстанская область – 715 (+99)
Туркестанская область – 788 (+29)
Итого бессимптомных в Казахстане — 16639.