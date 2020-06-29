За сутки в регионе выявлено 148 бессимптомников

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За сутки зарегистрированы 1066 бессимптомных носителей коронавирусной инфекции, не входящих в общую статистику, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Coronavirus2020.kz.                                   

За 28 июня 2020 года зарегистрированы 1066 бессимптомных носителя коронавирусной инфекции, не входящих в общую статистику. 

город Нур-Султан – 1455 (+65) 

город Алматы – 1537 (+14) 

город Шымкент – 1381 (+81) 

Акмолинская область – 596 (+56) 

Актюбинская область – 584 (+81) 

Алматинская область – 1193 (+63) 

Атырауская область – 2153 (+148) 

Восточно-Казахстанская область – 586 (+41) 

Жамбылская область – 618 (+70) 

Западно-Казахстанская область – 1071 (+53) 

Карагандинская область – 2239 (+127) 

Костанайская область – 389 (+7) 

Кызылординская область – 488 (+30) 

Мангистауская область – 543 (+41) 

Павлодарская область – 303 (+61) 

Северо-Казахстанская область – 715 (+99) 

Туркестанская область – 788 (+29) 

Итого бессимптомных в Казахстане — 16639.

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