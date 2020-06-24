За сутки в области выявлено 400 случаев инфицирования коронавирусом

«За сутки в регионе зарегистрировано 65 новых случаев заболевания Covid-19 с симптомами и 335 бессимптомных больных. Из 65 шестеро заражённых являются работниками подрядных организаций Тенгизского месторождения, у которых коронавирус выявлен при прохождении скрининга. 49 – это жители города Атырау. Семеро были обследованы как контактные лица, 19 выявлены при скрининге, а 23 обратились за медпомощью в связи с наличием клинических симптомов ОРВИ.

Также коронавирус подтвердился у двух жителей города Кульсары, ещё четыре случая зарегистрированы в Исатайском районе, два в Индерском и два в Махамбетском районах», — сообщает пресс-служба областного управления здравоохранения.

Информируя, что всего в Атырауской области выявлено 1540 случаев коронавируса с симптомами, из которых 1178 человек выздоровели.

За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 534 заболевших коронавирусной инфекцией. Прирост составил 2,9%.



За 23 июня 2020 года в Казахстане зарегистрированы 1096 бессимптомных носителей коронавирусной инфекции, не входящих в общую статистику.