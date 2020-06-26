Взятки в ЖКХ

Антикоррупционной службой по Атырауской области выявлены неоднократные факты получения руководством

ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Махамбетского района» взяток от предпринимателей. Взятки получались за заключение договоров о государственных закупках и подписание актов выполненных работ, в том числе по обеспечению населения Махамбетского района питьевой водой.

По данному факту начато досудебное расследование по ст.366 УК РК.

В настоящее время по делу проводятся следственные действия, в соответствии со ст.201 ч.1 УПК РК иная информация разглашению не подлежит.