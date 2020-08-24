Выпущены монеты к 25-летию АНК

Национальный банк Казахстана выпускает в обращение коллекционные монеты «Qazaqstan Halqy Assambleiasy. 25 Jyl» номиналом 200 и 100 тенге. Выпуск приурочен к юбилейной дате Ассамблеи народа Казахстана.

По информации Атырауского филиала РГУ «Национальный банк Республики Казахстан», коллекционные монеты номиналом 200 тенге изготовлены из мельхиора (сплав МН25) массой 15 граммов и диаметром 33 мм. Их тираж составляет 3 000 штук. Монеты номиналом 100 тенге изготовлены из нейзильбера (сплав МНЦ 15-20) массой 11,17 грамма и диаметром 31 мм. Тираж — 50 000 штук.

Изображение монет из нейзильбера

Монеты предназначены для продажи по коллекционной стоимости и обязательны к приему по их нарицательной стоимости на всей территории Республики Казахстан по всем видам платежей, а также для зачисления на банковские счета и перевода. Размениваются и обмениваются во всех банках Республики Казахстан без ограничения.

Приобрести коллекционные монеты можно в кассе Атырауского филиала Нацбанка, расположенного по адресу: г. Атырау, ул. Валиханова, 2 а.

Арайлым АМИН,

заместитель начальника отдела по работе с наличными деньгами и кассовых операций