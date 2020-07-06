Врачи из России будут работать в эпидемиологически напряжённых регионах



Сегодня в Казахстан прибыла российская делегация врачей в составе 32 человек. Где будут работать специалисты из России, рассказал первый вице-министр здравоохранения РК Марат Шоранов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Сегодня к нам прибыла группа российских коллег в составе 32 человек под руководством моего коллеги — заместителя министра здравоохранения Российской Федерации Олега Гриднева. Данный визит состоялся благодаря договоренностям, достигнутых на уровне руководства нашей страны. Цель этого визита — обмен опытом по борьбе с коронавирусной инфекцией. Не секрет, что между казахстанскими и российскими медиками есть давно устоявшиеся связи, которые мы сейчас развиваем. Это очень важно, так как весь мир сегодня ищет новые подходы и пути дальнейшего лечения и тактики ведения больных коронавирусом. В целом, доктора, эпидемиологи Российской Федерации будут работать с нашими казахстанскими коллегами в городе Нур-Султан, а также в эпидемиологически напряженных регионах: западные или южные регионы по необходимости. По этому вопросу будет приниматься решение», — рассказал Марат Шоранов.

По его словам, в рамках визита планируется достигнуть тесного практического контакта российских докторов с казахстанскими врачами.

«На самом деле планируется достигнуть тесного практического контакта российских докторов с нашими казахстанскими врачами: обмен опытом, методологическая консультация двух сторон. В составе делегации имеются врачи-эпидемиологи, инфекционисты, а также реаниматологи», — пояснил М. Шоранов.

Первый вице-министр здравоохранения РК также рассказал, как долго российские врачи будут находиться в Казахстане.

«Данный вопрос решается. По мере необходимости возможно продление визита до стабилизации ситуации. Между нашими коллегами достигнута договоренность, что по мере необходимости до стабилизации ситуации в том или ином регионе российские коллеги готовы быть с нами. Мы хотим провести ряд семинаров с нашими врачами-инфекционистами, эпидемиологами в режиме онлайн, чтобы совместные наработки казахстанских и российских докторов стали доступны к применению на территории всей страны», — заключил Марат Шоранов.