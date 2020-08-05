Возобновляются авиарейсы в Таиланд и Грузию



С 10 августа Казахстан планирует возобновить авиарейсы в Таиланд и Грузию. Об этом сообщил председатель Комитета автомобильных дорог Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК Сайранбек Бармаков, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«С 10 августа этого года планируется возобновить авиарейсы в Таиланд и Грузию», — сказал Сайранбек Бармаков на брифинге в СЦК.

Было подчеркнуто, что полеты будут выполнятся в условиях повышенных мер санитарной безопасности в соответствии с постановлением главного санитарного врача на транспорте. В ведомстве напомнили, что 2 июля этого года в отношении международных рейсов Государственной комиссией было принято решение осуществлять полеты только с ранее разрешенными странами (Турция, Южная Корея, Грузия, Таиланд, Китай, Япония), без дальнейшего увеличения списка стран.