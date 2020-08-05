Водитель из Шымкент дважды за сутки нарушил карантин

В Атырау водитель автобуса дважды, нарушая карантинные меры, за один день дважды пытался отправиться в Шымкент.

«4 августа примерно в 19.30 на трассе «Атырау – Уральск» при выезде из города сотрудниками патрульной полиции был остановлен автобус под управлением жителя Туркестанской области. При проверке полицейские установили, что автобус выехал по маршруту «Атырау – Шымкент» с 30 пассажирами. Таким образом нарушив требования Постановления главного государственного санитарного врача Атырауской области о запрете на перевозку пассажиров между городами. Были собраны материалы и для принятия процессуальных решении и переданы в городское управление контроля качества и безопасности товаров и услуг»,- рассказали в пресс-службе ДП региона.

Автобус с пассажирами был направлен в Атырау.

«Однако около полуночи этот автобус был остановлен сотрудниками патрульной полицейской службы в районе поселка Талдыколь трассы Атырау-Уральск. Оказалось, спустя несколько часов водитель вновь собрал своих пассажиров и ночью выехал из города в направлении Шымкента. На этот раз в отношении водителя был составлен протокол по статье 667 КоАП РК «Неповиновение законному распоряжению или требованию сотрудника органа»», — сообщает пресс-служба ДП региона.

Информируя, что с момента усиления карантина 5 июля это уже пятый случай нарушения водителями автобусов междугородних маршрутов Постановления главного санврача о запрете на междугородние пассажирские перевозки. При этом все пять нарушений совершены водителями автобусов, перевозившими пассажиров между Атырау и Шымкентом.