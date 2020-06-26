Вернуть семь миллионов

В месячный срок тепловики вернут потребителям более семи миллионов тенге. Об этом стало известно из уст руководителя отдела департамента по регулированию естественных монополий Жанар Дарибаевой.

По ее словам, ставший ежегодным перерасчет платы за тепловую энергию связан с фактической температурой наружного воздуха минувшей зимой.

— Мы рассчитали и обязали произвести перерасчет абонентской платы за отопительный период 2019-2020 годов шести субъектам естественной монополии, — сообщила Жанар Дарибаева. — Это «Жылыой су», ТОО «Камыскала су арнасы», ТОО «Турмыскызмет», КГП «Атырау облысы су арнасы». Среди них наибольшие суммы по количеству потребителей вернут АО «АТЭЦ» — 2 миллиона 779 тысяч тенге и ТОО «Коммунальное обслуживание жилых домов» — 1 миллион 420 тысяч тенге. Также хотим отметить, что по мере перехода потребителей на общедомовые приборы учета тепла, когда оплачивается только фактически потребленный объем тепловой энергии, отпадает необходимость в перерасчетах.

Алма ТУРГАНОВА