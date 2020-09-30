В области установлены 4 блокпоста

МВД: в двух областях Казахстана выставлены блокпосты. Об этом министр внутренних дел Казахстана Ерлан Тургумбаев сообщил на заседании Правительства, передает корреспондент Bestnews.kz.

«В соответствии с постановлениями главных санитарных врачей областей в двух регионах выставлены 4 блокпоста и 2 санитарных поста. Полицией осуществляется оцепление 299 карантинных объектов», — сказал Тургумбаев сегодня, 30 сентября на заседании Правительства РК.

Министр отметил, что по запросам «медучреждений ведется работа по установлению местонахождения контактных лиц.»

Bestnews.kz направила уточняющий запрос в пресс-службу МВД РК о местонахождении блокпостов.

«В соответствии с постановлениями главных санитарных врачей областей в 2 регионах выставлены: 4 блокпоста — в Атырауской области, 2 санитарных поста — в Актюбинской области», — уточнили в пресс-службе МВД РК.

Решение об открытии блокпостов и санитарных постов принимаются главными государственными санврачами каждой области — в зависимости от эпидситуации.