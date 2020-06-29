В Мангистау от пневмонии скончались 74 человека

Медицина, Новости


По данным на 29 июня, в Мангистауской области зарегистрировано 789 случаев заболевания пневмонией. В крайне тяжелом состоянии находится 13 человек. Об этом сообщили в управлении здравоохранения региона.

В тяжёлом состоянии находится 71 человек из 789 общего количества. 

— На сегодняшний день с начала эпидемии (с июня) от вирусной пневмонии скончались 74 человека. Семь умерли от коронавируса. За последние сутки в стационары поступили 144 человека, за сутки умерли 19 человек, – сообщили в управлении здравоохранения Мангистауской области.

Источник: lada.kz

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