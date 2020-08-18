В атырауской степи нашли останки древнего ребенка

Останки маленькой девочки с сережкой, воина и нескольких женщин с украшениями сарматских времен обнаружили сотрудники Атырауского областного историко-краеведческого музея во время археологических раскопок.

Как сообщил руководитель команды, магистр исторических наук Ерлан Тлеккабылов, в курганах в двух километрах от села Жангелдин Кызылкогинского района их командой также найдены золотые и серебряные украшения, золотая нить, бронзовые наконечники стрел, серьги, браслеты, амулет и многое другое. Всего — более 560 артефактов.

— Во время раскопок на глубине около двух с половиной метров мы нашли погребение сарматского воина. Рядом со скелетом лежали сорок бронзовых наконечников стрел, точильный камень. Предполагаем, что в воина стреляли и он погиб от рук врагов, поскольку между костями нашли один наконечник стрелы, который по дизайну отличается от тех сорока, — рассказал Ерлан Тлеккабылов. – Также раскопали кости ребенка. Эта, скорее всего, девочка, рядом лежала одна сережка и семь бронзовых колокольчиков от браслета или шашбау (лента с украшениями для длинных волос – Прим. автора). Полагаем, что могила была ограблена. Мы также обнаружили скелеты нескольких женщин, интересная деталь — у всех серьги были только в левом ухе.

Раскопки в степи в течение двух месяцев проводили около тридцати человек – сотрудники Атырауского историко-краеведческого музея, студенты и несколько местных жителей села Жангелдин. Часть найденных экспонатов будет передана музею Кызылкогинского района. Сейчас сотрудники музея ждут алматинских ученых, чтобы раскрыть еще одну могилу — воина в железных доспехах и с мечом.

Ляззат САЛИМОВА