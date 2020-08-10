В Атырау прошел онлайн телемарафон — «Мәңгілік Абай»

10 августа – в день Абая, на телеканале «Атырау» и в социальных сетях, официальных аккаунтах акимата области транслировался онлайн телемарафон, посвященный Дню Абая, сообщает служба коммуникаций Атырауской области.

Телемарафон торжественно открылся с приветственной речи акима Атырауской области Махамбета Досмухамбетова. Глава региона поздравил жителей региона с празднованием Дня Абая.

— Уважаемые атырауцы, дорогие соотечественники! Сегодня впервые в истории независимого Казахстана, в рамках 175-летнего юбилея великого мудреца и просветителя, мы отмечаем — День Абая Кунанбаева. В этом году Глава Государства поручил провести празднование этой особой даты в просветительском значении. Отныне, мы будем ежегодно отмечать этот праздник 10 августа. От всей души поздравляю всех с первым празднованием Дня Абая, — сказал Махамбет Досмухамбетов.

Кроме того, глава региона Махамбет Досмухамбетов отметил, что популяризация Абая станет эффективным способом воспитания подрастающего поколения.

— Основная цель празднования этой особой даты — увековечение имени великого мыслителя, а также воспитание чувства патриотизма в каждом казахстанце, его любви к Родине, своему народу и земле. Глава государства поручил, что год празднования юбилея Абая должен стать источником возрождения общественного сознания, он придаст импульс развитию единой страны, единой нации. Уверен, что имя великого Абая выйдет на новый уровень мировой арены. Познание Абая означает признание движения Алаш, мировоззрения казахского народа, потому как в его произведениях отражены мудрость, жизнь и видение нации, менталитет и язык, религия и дух. Благодаря Независимости нашей страны, окно в мир Абая было открыто всему человечеству. С годами его имя будет сверкать все ярче среди всех жемчужин мира и станет одним из самых уникальных и неповторимых в мировом масштабе, — сказал аким Атырауской области в ходе телемарафона «Мәңгілік Абай».

В онлайн-телемарафоне приняли участие представители духовенства, искусства и культуры из городов, районов и сел Атырауской области. Были прочитаны стихи и произведения мыслителя, спеты песни Абая. Кроме того, были представлены произведения о жизни и творчестве Абая.