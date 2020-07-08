В Атырау поменяли график работы аптек

Ни одно из предложений жителей Атырауской области не останется без внимания.

Об этом в ходе онлайн-брифинга сообщил аким Атырауской области Махамбет Досмухамбетов.

«На основании предложений, высказанных населением, в постановление Главного санитарного врача области были внесены изменения. В результате график работы аптек продлен с 18.00 до 22.00 часов. А работа букмекерских контор и кальян баров запрещена»,- аким области.