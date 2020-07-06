В Атырау опровергли информацию о пустующих палатах



Выписанный из инфекционного стационара местный житель зафиксировал процесс подготовки палат к госпитализации пациентов, и выложил сеть.

— Вторая областная больница пустует, а люди нуждаются в госпитализации и кислороде, но их просто некому лечить, — написал на своей странице Вадим Барташевич, подкрепив негативный пост несколькими видео пустых палат.

Как рассказал главный врач второй областной больницы г.Атырау Магжан Сиджанов, выписанный пациент зафиксировал на камеру мобильного телефона палаты, пациенты которых пошли на поправку и были переведены на амбулаторное лечение.

— В них проводилась дезинфекция и влажная уборка. В настоящее время на указанные 30 койко-мест уже проводится госпитализация пациентов из областной больницы с подтвержденным диагнозом «коронавирусная инфекция». Больница работает в штатном режиме, в инфекционном стационаре нехватки медперсонала не наблюдается, — уточнил Магжан Ситжанов.

Главный врач медучреждения просит местных жителей не распространять недостоверную информацию в социальных сетях и не усугублять обстановку во время нестабильной эпидситуации в регионе.