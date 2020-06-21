В Атырау молодой человек утонул купаясь в Урале

За выходные в Атырауской области два человека утонули в реке Урал.

«Трагический случай произошёл в 13-ти километрах от города Атырау в пригородном селе Талгайран на реке Урал. Где с 16:10 велись поиски парня 2000 года рождения, который утонул купаясь в специально не оборудованном для этого месте. В 17:05 тело утонувшего было найдено и извлечено из воды. В поисковых работах принимали участие 7 сотрудников ДЧС», — информирует пресс-служба департамента ЧС области.

Напомним. Это второй трагический случай на Урале за выходные.

«С раннего утра в Актогайском сельском округе Махамбетского района на реке Урал сотрудники ДЧС ведут поиски мужчины 1989 года рождения. Это машинист насосной станции Атырауского филиала РГП «Казводхоз». Он утонул накануне вечером, купаясь в реке в необорудованном месте», — сообщает пресс-служба ДЧС региона.