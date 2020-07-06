В Атырау из-за нарушений могут усилить карантинные меры

Масочный режим, социальная дистанция и санитарные требования должны сохраняться повсеместно, пояснили в оперативном штабе, сообщает служба коммуникаций Атырауской области.

Первый заместитель акима Атырауской области и председатель оперативного штаба по борьбе с коронавирусом Нурлан Таубаев, рассказал о том, что именно входит в обязанности штаба.

— Штаб отвечает за обеспечение контроля за исполнением ограничительных мер, мониторинга ситуации и перевахтовку. При необходимости мы можем внести предложения о введении более жестких карантинных мер, это станет известно в ближайшие три-четыре дня. Хочу отметить, что проезд для населения до 23.00 на личном автотранспорте свободный ( кроме выходных и праздничных дней), для этого не нужно никаких разрешительных документов. Вместе с этим, жители должны соблюдать обязательное ношение масок, социальную дистанцию. За несоблюдение правил граждане будут привлечены к ответственности. Кроме того, мобильной группой акимата совместно с полицейскими и эпидемиологами на ежедневной основе проводятся рейды по контролю за исполнением санитарно- эпидемиологических норм. За несоблюдение владельцы объектов, чья деятельность разрешена, будут также призваны к ответственности и их заведения будут закрыты. Вчера, например, была запрещена деятельность букмекерских контор, они были закрыты за несоблюдение сантребований, — сказал Нурлан Таубаев.

Вместе с этим, первый заместитель акима Атырауской области — председатель оперативного штаба по борьбе с коронавирусом Нурлан Таубаев призвал жителей региона верить только достоверной информации.

— На днях в городе была организована несанкционированная раздача лекарственных средств. Организаторы не согласовали свою деятельность ни с кем. Данная ситуация может привести к новому всплеску заболеваний, так как не были предусмотрены правила безопасности для людей. Все санитарные нормы были нарушены. В очередной раз прошу жителей верить только официальным источникам информации, в последнее время в социальных сетях много негативной, непроверенной информации, многие искусственно создают шумиху в социальных сетях, что вводит в заблуждение население , — сказал он.