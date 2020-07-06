В Атырау доставлена партия медикаментов

В Атырау из Алматы спецтранспортом доставлена крупная партия медикаментов, которые в последние дни стали дефицитными для населения, сообщает служба коммуникаций Атырауской области.

Лекарственные препараты выгружены в одно из складских помещений города.

— Несколько дней назад аким области Махамбет Досмухамбетов дал соответствующие поручения по оперативному решению проблемы дефицита лекарств. И вот из Алматы доставлена необходимая партия медикаментов. Лекарства будут отпускаться аптекам по прежней цене. Продажа медикаментов по завышенной цене недопустима, — отметил заместитель акима Атырауской области Ержан Абильханов.

По словам директора Атырауского филиала ТОО «INKAR» Светланы Липатовой, завезено 430 видов лекарственных средств. Порядка 50 из них — антибиотики, азитромицин, цефазолин, цефтриаксон и раствор для инъекций — лидокаин.

— Акимат города оказал поддержку в логистике, чтобы сделать быстрые поставки самых необходимых медикаментов из города Алматы. Перевозка по железной дороге заняла бы очень много времени, поэтому решили доставить автотранспортом. Сегодня к полудню продукция будет доставлена в аптеки областного центра и районов. Данная партия медикаментов покрывает необходимые потребности населения, — рассказала Светлана Липатова.

Акимат Атырауской области организует и контролирует доставку необходимых медикаментов во все аптеки области.

Кроме того, планируется заключить меморандум между акиматом области, общественным объединением «ФармҚауымдастық» и департаментом по контролю за качеством и безопасностью товаров и услуг по Атырауской области с целью стабилизации цен и нормы выдачи медикаментов.