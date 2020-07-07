

В Алматы прибыла бригада московских врачей, которые будут задействованы в борьбе с COVID-19, передает корреспондент МИА «Казинформ».

На аппаратном совещании аким города Алматы Бакытжан Сагинтаев представил членам Комиссии по недопущению распространения коронавирусной инфекции главу бригады московских специалистов заместителя руководителя департамента здравоохранения города Москвы Алексея Токарева.

В настоящее время осуществляется проект сотрудничества по вопросам противодействия пандемии коронавируса. Он координируется со стороны акимата Алматы заместителем акима Ержаном Бабакумаровым и со стороны Правительства Москвы заместителем мэра Москвы Анастасией Раковой. Прибывшие в мегаполис инфекционисты и эпидемиологи, анестезиологи, реаниматологи, кардиологи, пульмонологи, а также эксперты в области здравоохранения будут осуществлять консультативную и методическую помощь.

Всего в Алматы прибыла группа в составе 23 специалистов. Делегация будет разделена на лечебные группы. Так, 3-4 группы на базе медицинских организаций Алматы будут задействованы в работе по маршрутизации и лечении тяжелых больных. Дополнительно 2-3 группы будут работать по вопросам оказания медицинских услуг лицам с COVID-19, от бессимптомных до симптомных разной степени заболевания. Также группа специалистов будет работать по вопросам организации лабораторных исследований.

Таким образом, благодаря договоренностям акима Алматы Бакытжана Сагинтаева и мэра Москвы Сергея Собянина данный проект сотрудничества между городами-побратимами позволит усилить принимаемые меры по борьбе с распространением коронавирусной инфекции, отметили в пресс-службе акимата.

Напомним, вчера в столицу прибыла группа российских врачей в составе 32 человек под руководством заместителя министра здравоохранения Российской Федерации Олега Гриднева.