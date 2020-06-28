У наших туристов в Анталье обнаружен вирус

21 июня в Турцию после длительного карантина вылетел первый казахстанский рейс направлением Алматы – Анталья с туристами на борту, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на «Хабар 24».

Как выяснилось, четыре пассажира оказались зараженными коронавирусом. Сейчас они находятся в городской больнице Антальи. Остальных пассажиров изолировали. Благо, власти страны подготовились к нестандартным ситуациям и выделили места для лечения иностранных туристов, как в местных клиниках, так и в отелях. Посол Казахстана в Турции Абзал Сапарбекулы призывает соотечественников отнестись с большой серьезностью к заграничным поездкам во время пандемии.

«По прибытии на турецкий берег у казахстанских туристов измеряют температуру. Те, у кого она выше 37-38 градусов, сдают тест на коронавирус. Далее, если диагноз подтвердился, их отправляют в больницу, либо, если состояние удовлетворительное, отправляют на самоизоляцию. Отмечу, что больниц достаточно, всего их в Анталье 18. Но нужно быть начеку и следить за своим состоянием здоровья», — сказал Абзал Сапарбекулы.