Турция ограничила въезд для казахстанцев: для кого сделаны исключения

Турция ограничила въезд на свою территорию гражданам Казахстана. Об том сообщил председатель Комитета гражданской авиации Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК Талгат Ластаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Вчера мы получили официальное уведомление, что с сегодняшнего дня въезд граждан Казахстана ограничен, за исключением тех граждан, что имеют вид на жительство в Турцию и имеют разрешение на работу, всем остальным гражданам въезд ограничен. Соответственно, рейсы будут выполняться на вывоз ранее завезенных пасажиров нашими авиакомпаниями», — сказал Талгат Ластаев на брифинге в СЦК. Вместе с тем он заверил, что авиакомпании все обязательства выполнят.

«То есть все пассажиры, которые сейчас находятся на территории Турецкой Республики, они будут вывезены и все обязательства со стороны авиакомпаний будут выполнены», — добавил Талгат Ластаев. Ранее Air Astana проинформировала о том, что въезд в Турцию для казахстанских граждан будет временно запрещен — по причине усиления карантина в Казахстане.

Напомним, 29 июня т.г. Президент Казахстана в ходе совещания по мерам противодействия распространению коронавирусной инфекции поручил госкомиссии внести предложения по вопросу введения жесткого карантина. С учетом осложнения эпидемиологической ситуации и роста заболеваемости коронавирусной инфекцией в Казахстане, Госкомиссия приняла решение о введении с 5 июля т.г. ограничительных мер на 14 дней. Опубликовано постановление Главного государственного санитарного врача РК о введении строгих ограничительных карантинных мер.