Токаев: по ситуации с коронавирусом будет расследование

Власть, Новости

По возникшей ситуации с распространением коронавируса будет проведено расследование. Об этом сообщил Президент РК Касым-Жомарт Токаев в телевизионном обращении по текущей ситуации в стране, передает корреспондент МИА «Казинформ». «Надо честно сказать, система здравоохранения оказалась не готовой дать отпор коронавирусной инфекции. Мы по этому вопросу проведем расследование и вынесем уроки», — сказал Касым-Жомарт Токаев. Глава государства подчеркнул, что всем ошибкам акимов будет дана соответствующая оценка. «Со стороны государства принимаются все необходимые меры. Благодаря предпринятым мерам и героизму медиков растет количество выздоровевших», — добавил Касым-Жомарт Токаев.


Источник: inform.kz

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