TikTok поможет поймать взяточников

Антикоррупционная служба по Атырауской области в борьбе использует TikTok против коррупции.

Известную соцсеть, в чей адрес звучит в последнее время немало критики, в нашей стране решили использовать в благих целях. Антикоррупционщики Казахстана активно осваивают TikTok для создания коротких видео со смыслом.

— На данной платформе находится почти 90% молодого поколения. И мы считаем, что использование преимуществ социальной сети позволит быстрее достучаться до молодежи. Неприятие коррупции должно начинаться с самого раннего возраста, — подчеркнула главный специалист департамента Агентства РК по противодействию коррупции по Атырауской области Айдана Аманиязова.

Светлана НОВАК⠀

Фото из открытых источников