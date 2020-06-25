Согласована кандидатура министра здравоохранения

Комитетом по социально-культурному развитию Мажилиса согласована кандидатура Алексея Цоя для назначения на должность Министра здравоохранения Республики Казахстан.

Данный вопрос рассмотрен в соответствии со статьей 22-1 Конституционного закона Республики Казахстан «О Парламенте Республики Казахстан и статусе его депутатов».

По итогам принято Заключение, в котором отмечается, что Комитет по социально-культурному развитию Мажилиса Парламента Республики Казахстан считает возможным рекомендовать кандидатуру Цоя Алексея Владимировича для назначения на должность Министра здравоохранения Республики Казахстан.



Источник: t.me/zakonkz