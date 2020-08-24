Снимаются ограничения на полеты в Турцию

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27 августа 2020 года снимаются ограничения на регулярные пассажирские полеты между Казахстаном и Турцией. Об этом сообщили в Комитете гражданской авиации Министерства индустрии и инфраструктурного развития, передает МИА «Казинформ».                          

Ранее, в связи с ситуацией по распространению COVID-19, с 5 августа 2020 года турецкой стороной были введены ограничения на въезд пассажиров из Казахстана в Турцию.

«Министерством проведена работа с турецкой стороной по вопросу снятия ограничений на рейсы между двумя странами. Так, по информации авиационных властей Турции, вопрос снятия ограничений координируется с Министерством здравоохранения Турции и, учитывая стабилизацию и улучшение ситуации с распространением COVID-19, турецкой стороной было принято решение о снятии ограничений на въезд пассажиров из Казахстана в Турцию. Рейсы будут выполняться со строгим соблюдением санитарно-эпидемиологических норм Казахстана и Турции и в соответствии с опубликованным расписанием на сайтах авиакомпаний», — говорится в сообщении КГА МИИР РК в Telegram.

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