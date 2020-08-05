Скончался второй участник ДТП на объездной дороге



Как сообщили управлении здравоохранения, в больнице в реанимации скончался один из водителей, попавший 3 августа в ДТП. Его травмы оказались несовместимы с жизнью.

Напомним. Дорожно-транспортное происшествие произошло на объездной дороге в окрестностях Атырау. Столкновение совершили автомобили Nissan Murano и Nissan Teana. На месте ДТП один человек погиб, еще двое доставлены в больницу с тяжелыми травмами. Как сообщили в Департаменте полиции региона, по факту ДТП со смертельным исходом проводится расследование.