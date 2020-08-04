Сколько человек вылечились от коронавируса

В Атырауской области от коронавируса вылечились 72 процента больных.

«В настоящее время 72% пациентов, инфицированных коронавирусом, полностью выздоровели. Другими словами, из 10 383 ковид пациентов, выздоровело 7458», — сообщает пресс-служба управления здравоохранения Атырауской области.

Тем временем карантинные ограничения в регионе сохранятся до 17 августа.

«Нельзя расслабляться. Нам нужно усилить подготовку ко «второй волне», параллельно будут усилены также и организационные меры. В то же время мы начинаем плановое лечение в поликлиниках через три- четыре дня. Ежедневное лечение теперь будут получать не только пациентыс диагнозом коронавирус, но и люди с хроническими заболеваниями», — сказал руководитель управления здравоохранения Атырауской области Нурлыбек Кабдыкапаров.

Напомним, что в настоящее время в Атырау насчитывается 1170 инфекционных и 787 провизорных койко-мест.