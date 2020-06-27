Сколько бессимптомников выявлено в регионе и стране за сутки

За 26 июня 2020 года зарегистрированы 988 бессимптомных носителя коронавирусной инфекции, не входящих в общую статистику, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Coronavirus2020.kz.
город Нур-Султан – 1333 (+50).
город Алматы – 1495 (+83)
город Шымкент – 1244 (+87)
Акмолинская область – 480 (+52)
Актюбинская область – 482 (+22)
Алматинская область – 1062 (+89)
Атырауская область – 1804 (+72)
Восточно-Казахстанская область – 503 (+51)
Жамбылская область – 516 (+38)
Западно-Казахстанская область – 940 (+102)
Карагандинская область – 1975 (+136)
Костанайская область – 368 (+31)
Кызылординская область – 429 (+13)
Мангистауская область – 457 (+29)
Павлодарская область – 204 (+8)
Северо-Казахстанская область – 553 (+73)
Туркестанская область – 703 (+52).
Итого бессимптомных в Казахстане — 14548.