Сколько бессимптомников выявлено в регионе и стране за сутки

За 26 июня 2020 года зарегистрированы 988 бессимптомных носителя коронавирусной инфекции, не входящих в общую статистику, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Coronavirus2020.kz.

город Нур-Султан – 1333 (+50).

город Алматы – 1495 (+83)

город Шымкент – 1244 (+87)

Акмолинская область – 480 (+52)

Актюбинская область – 482 (+22)

Алматинская область – 1062 (+89)

Атырауская область – 1804 (+72)

Восточно-Казахстанская область – 503 (+51)

Жамбылская область – 516 (+38)

Западно-Казахстанская область – 940 (+102)

Карагандинская область – 1975 (+136)

Костанайская область – 368 (+31)

Кызылординская область – 429 (+13)

Мангистауская область – 457 (+29)

Павлодарская область – 204 (+8)

Северо-Казахстанская область – 553 (+73)

Туркестанская область – 703 (+52).

Итого бессимптомных в Казахстане — 14548.