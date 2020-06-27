Сколько бессимптомников выявлено в регионе и стране за сутки

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За 26 июня 2020 года зарегистрированы 988 бессимптомных носителя коронавирусной инфекции, не входящих в общую статистику, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Coronavirus2020.kz.                              

город Нур-Султан – 1333 (+50).            

город Алматы – 1495 (+83)                 

город Шымкент – 1244 (+87) 

Акмолинская область – 480 (+52)

Актюбинская область – 482 (+22)

Алматинская область – 1062 (+89)

Атырауская область – 1804 (+72) 

Восточно-Казахстанская область – 503 (+51)                                          

Жамбылская область – 516 (+38) 

Западно-Казахстанская область – 940 (+102)                                  

Карагандинская область – 1975 (+136) 

Костанайская область – 368 (+31) 

Кызылординская область – 429 (+13) 

Мангистауская область – 457 (+29) 

Павлодарская область – 204 (+8) 

Северо-Казахстанская область – 553 (+73) 

Туркестанская область – 703 (+52).                  

Итого бессимптомных в Казахстане — 14548.

Administrator

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