Синдром Кавасаки не зарегистрирован среди детей в Атырау

Как сообщили в пресс-службе управления здравоохранения Атырауской области, синдром Кавасаки не является инфекционным заболеванием.

«Синдром Кавасаки — это системное воспаление сосудов. Встречается у детей в возрасте 5-15 лет. Это заболевание может быть зарегистрировано у одного из тысячи детей, или у одного ребенка из десяти тысяч детей. Необходимо отметить, что если один из членов семьи перенесет коронавирус, у детей из этой семьи может развиться синдром Кавасаки», — сказал заведующий детским отделением Атырауского областного туберкулезного диспансера Марат Шуакбаев.

По его словам, первым признаком синдрома Кавасаки является, высокая температура до 39-40 градусов в первый день, а на второй день у ребенка появляется сыпь на лице.

«Если вовремя не лечить, сыпь может распространиться на руки и ноги, опухнет шея. На четвертый-пятый день температура тела продолжает повышаться, и ребенок не сможет повернуть голову. Первоочередной задачей родителей является вызов врача, если у ребенка появятся подобные симптомы», — сказал заведующий детским отделением Атырауского областного противотуберкулезного диспансера Марат Шуакбаев.

При появлении симптомов синдрома Кавасаки необходимо сделать общий анализ крови, провести исследование на определение концентрации жидкости в крови, а также анализ на белок.

«Вы можете пройти курс лечения, сдав анализы крови, которые будут готовы через день. Залог здоровья каждого ребенка- солнце, вода, воздух и полноценная еда. Если этот баланс будет восстановлен, иммунитет ребенка улучшится», — сказал Марат Шуакбаев.

Отметим, что не следует путать коронавирусную инфекцию и синдром Кавасаки. Впервые заболевание было описано в 1967 году японским педиатром по имени Томисаку Кавасаки.