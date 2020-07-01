Сбившего насмерть пешехода водителя задержали

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Сбившего насмерть пешехода и скрывшегося с места ДТП водителя задержали в Атырау.

Дорожно-транспортное происшествие произошло накануне поздно вечером в районе пригородного поселка Еркинкала. Неизвестный на автомашине «Лексус» сбил молодого человека на пешеходном переходе. Не оказав помощи сбитому водитель с места ДТП скрылся. Молодой человек, доставленный в больницу, от полученных травм, несовместимых с жизнью, скончался.

Как информирует пресс-служба ДП региона, сегодня подозреваемый установлен и задержан.

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