Сбившего насмерть пешехода водителя задержали

Сбившего насмерть пешехода и скрывшегося с места ДТП водителя задержали в Атырау.

Дорожно-транспортное происшествие произошло накануне поздно вечером в районе пригородного поселка Еркинкала. Неизвестный на автомашине «Лексус» сбил молодого человека на пешеходном переходе. Не оказав помощи сбитому водитель с места ДТП скрылся. Молодой человек, доставленный в больницу, от полученных травм, несовместимых с жизнью, скончался.

Как информирует пресс-служба ДП региона, сегодня подозреваемый установлен и задержан.