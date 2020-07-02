С какими странами сохранится авиасообщение

Казахстан сохраняет международное авиасообщение без дальнейшего увеличения списка стран. Такое решение было принято на заседании Государственной комиссии под председательством Премьер-Министра РК Аскара Мамина, на котором в соответствии с поручением Президента РК Касым-Жомарта Токаева были рассмотрены меры по стабилизации эпидемиологической ситуации в Казахстане, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на primeminister.kz.

С учетом осложнения эпидемиологической ситуации и роста заболеваемости коронавирусной инфекцией в Казахстане, Госкомиссия приняла решение о введении с 5 июля т.г. ряда ограничительных мер на 14 дней. В частности по транспортному сообщению принято решение сохранить международное авиасообщение — без дальнейшего увеличения списка стран.

Напомним, с 20 июня Казахстан возобновил международные полеты в Турцию, Китай, Южную Корею, Таиланд, Грузию и Японию.