Россия зарегистрировала вакцину от ковид

Президент РФ Владимир Путин, открывая совещание с членами правительства, сообщил о регистрации первой в мире вакцины от коронавирусной инфекции в России. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ТАСС.

«Насколько мне известно, сегодня утром впервые в мире зарегистрирована вакцина против новой коронавирусной инфекции», — сказал президент. Путин попросил главу Минздрава Михаила Мурашко подробно проинформировать об этом.

«Я знаю, что она работает достаточно эффективно, формирует иммунитет устойчивый и, повторяю, прошла все необходимые проверки», — добавил российский лидер.

Ранее Мурашко заявил, что клинические испытания вакцины, разработанной Национальным исследовательским центром (НИЦ) эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Минздрава РФ, завершились. Массовый выпуск зарегистрированной в России вакцины от коронавируса нужно начать в ближайшее время, при этом вакцинация будет добровольной, заявил президент РФ.

«Надеюсь, что мы сможем в ближайшее время начать массовый выпуск — вот что важно — массовый выпуск этого препарата», — сказал глава государства. По его словам, это нужно, чтобы все желающие могли сделать такую прививку. При этом Путин подчеркнул, что «это, конечно, должно быть сделано исключительно добровольно».



Путин надеется, что в мире со временем появится много вакцин от коронавируса.