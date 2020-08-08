Россия закрыла границу для граждан РК

В том числе студентов.

В настоящее время в связи с пандемией коронавируса, до улучшения эпидемиологической ситуации, временно приостановлен въезд в Россию граждан Казахстана, в том числе студентов»,- говорится в сообщении на сайте посольства РК в России.

Как сообщается, посольство держит вопрос по студентам на особом контроле и ведет переговоры с российской стороной. Не исключено, что, возможно, уже на следующей неделе будет получен ответ, о чем посольство оперативно проинформирует граждан.

«Просим вас с пониманием относиться к возникшей форс-мажорной ситуации, сохранять спокойствие и не поддаваться паническим настроениям. Подобная нештатная ситуация в связи с пандемией сложилась в большинстве стран мира», — говорится на сайте посольства Казахстана в России.