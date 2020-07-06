Российские врачи прибыли в Казахстан для борьбы с коронавирусом

Специальным рейсом МЧС России 6 июля в город Нур-Султан прибыла группа врачей Министерства здравоохранения и Роспотребнадзора России, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал МИД РК.

Это произошло в рамках совместных мероприятий по противодействию коронавирусной инфекции и договоренностей Премьер-Министра РК Аскара Мамина с Председателем Правительства РФ Михаилом Мишустиным. В группу из 32 человек вошли эпидемиологи, вирусологи и врачи других профильных направлений. Российские специалисты будут оказывать консультационное и практическое содействие казахстанским врачам в борьбе с пандемией коронавирусной инфекции.

«МИД Казахстана выражает признательность Правительству и дружественному народу России за оказанную поддержку в борьбе с пандемией коронавируса», — говорится в сообщении.