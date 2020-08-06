Российские военные врачи прибыли в Казахстан

Военные медики Казахстана и России приступили к совместной работе по борьбе с коронавирусной инфекцией, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны РК.

В соответствии с договоренностью руководителей оборонных ведомств Казахстана и России о военно-медицинском сотрудничестве в военные клинические госпитали городов Нур-Султана и Алматы прибыла группа российских анестезиологов-реаниматологов, инфекционистов, терапевтов, имеющих практический опыт лечения пациентов с коронавирусной инфекцией COVID-19.

Программой пребывания предусмотрены изучение протоколов лечения пациентов, проведение семинаров с консультацией военных врачей и обмен опытом в сфере диагностики и лечения инфекционных заболеваний.