Российские военные врачи прибыли в Казахстан

Медицина, Новости

Военные медики Казахстана и России приступили к совместной работе по борьбе с коронавирусной инфекцией, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны РК. 

В соответствии с договоренностью руководителей оборонных ведомств Казахстана и России о военно-медицинском сотрудничестве в военные клинические госпитали городов Нур-Султана и Алматы прибыла группа российских анестезиологов-реаниматологов, инфекционистов, терапевтов, имеющих практический опыт лечения пациентов с коронавирусной инфекцией COVID-19. 

Программой пребывания предусмотрены изучение протоколов лечения пациентов, проведение семинаров с консультацией военных врачей и обмен опытом в сфере диагностики и лечения инфекционных заболеваний.

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