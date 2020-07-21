Результаты испытаний британской и китайской вакцин

Две вакцины-кандидата от коронавирусной инфекции, которые проходят клинические испытания, британская и китайская, вызывают высокий иммунный ответ. Результаты исследований опубликованы в медицинском журнале The Lancet, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ». Вакцина-кандидат, разрабатываемая Оксфордским университетом в партнерстве с компанией AstraZeneca, вызвала значительный иммунный ответ у 1077 испытуемых. Нейтрализующие антитела обнаружены у более 90% пациентов, а Т-клеточный ответ был у всех участников. Вторая вакцина-кандидат, тестируемая китайской CanSino Biologics, вызвала реакцию организма с точки зрения выработки нейтрализующих антител у примерно 85% из 508 участников исследования, а более 90% имели Т-клеточные ответы. Оба исследования отмечают легкие побочные эффекты, такие как временное повышение температуры, слабость и боль в месте инъекции. Ни в одном из исследований не сообщалось о серьезных побочных эффектах. Промежуточные результаты тестирований служат хорошей основой для перехода к третьей фазе клинических исследований, в которой вакцины-кандидаты будут проверены на гораздо большем количестве людей для оценки их эффективности и безопасности. Только после этого вакцина может быть доступна для массового применения.