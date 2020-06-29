Разъяснить казахстанцам алгоритм лечения коронавируса поручил Президент





Президент РК Касым-Жомарт Токаев отметил необходимость донесения до граждан протокола и алгоритма лечения КВИ. Об этом в Facebook написал пресс-секретарь Президента РК Берик Уали, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Касым-Жомарт Токаев отметил большое количество жалоб, поступающих со стороны населения касательно распространения вируса.

«На сайт wwww.coronavirus2020.kz поступило около 40 тысяч вопросов. На сегодня было отвечено только на 1/3 из них. В результате такой взаимосвязи увеличилось количество недостоверной и ложной информации», — сказал Касым-Жомарт Токаев в ходе совещания по мерам противодействия распространению коронавирусной инфекции.

Глава государства подчеркнул, что это еще больше затрудняет работу.

«Необходимо поменять методы, касающиеся информационной работы. Почему нельзя организовать на телевидении ежедневные передачи посредством прямого эфира, где можно получить советы врачей, получить ответы на вопросы? Необходимо до граждан донести протокол, алгоритм лечения. Необходимо объяснить гражданам, какие лекарства и как принимать», — подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.