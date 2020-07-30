Раскрыть всю информацию о выбросах АНПЗ попросил министр

Министр экологии, геологии и природных ресурсов РК Магзум Мирзагалиев попросил акимат Атырау и Атырауский нефтеперерабатывающий завод раскрыть для населения всю информацию о выбросах и состоянии воздуха, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«Последние несколько лет Атырау в числе «лидеров» по уровню загрязнения воздуха. За 2020 год было зафиксировано почти 100 фактов превышения допустимой концентрации веществ. Население справедливо жалуется в социальных сетях на плачевное экологическое состояние региона», — заявил министр.

Накануне вечером была проведена онлайн-встреча с эко-активистами региона, акиматом, предприятиями города, в ходе которой определили основные проблемные вопросы, пути решения.

«Попросил руководство АНПЗ ускорить работу по публикации данных о выбросах с завода, эта информация должна быть публичной для населения. Также обратил внимание руководства города на необходимость публикации состояния воздуха на LED-экранах», — добавил М. Мирзагалиев.

Согласно предоставленной информации, по итогам встречи была достигнута договоренность с общественниками составить план, дорожную карту по решению экологических проблем Атырау.

«В ближайшее время карта будет принята, акимат приступит к ее реализации. Надеюсь, совместно с общественностью мы постепенно решим все проблемные экологические вопросы региона. Благодарю всех за участие и активную позицию», — заключил глава ведомства.