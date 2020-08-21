Пульсоксиметры и кислородные подушки получили медики

Медицинские изделия, приобретенные ТОО «Эко-Техникс», переданы станции скорой медицинской помощи.

В июле текущего года по инициативе национальной палаты предпринимателей «Атамекен» и общественного объединения «Менің Атамекенім» был запущен республиканский благотворительный марафон #вирусдобра, который нашел поддержку во всех регионах страны.

ТОО «Эко Техникс» одним из первых откликнулось на призыв — было принято решение о закупке пульсоксиметров и кислородных подушек.

«Всего компанией из России было приобретено 310 кислородных подушек и 40 пульсоксиметров на сумму 7 миллионов 200 тысяч тенге. Медицинские изделия были распределены между Атырауской и Актюбинской областями, так как наша компания работает в данных регионах. В Атырау станции скорой помощи мы передали 20 пульсоксиметров и 150 кислородных подушек. Остальное в Актобе – станции скорой медицинской помощи и инфекционной больнице. Мы надеемся, что приобретенные медицинские изделия послужат во благо населения двух областей», — отметил директор ТОО «Эко-Техникс» Михаил Титов.

Всем, кто желает принять участие в благотворительном марафоне #вирусдобра, могут обратиться в палату предпринимателей Атырауской области по адресу: г. Атырау, ул. Сатпаева, 78. Контактный телефон: 8 (7122) 76-36-55.