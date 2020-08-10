Продлён график работы ЦОНов. Один вновь открылся

По решению главных санитарных врачей продлен график работы ЦОНов в Актюбинской, Акмолинской, Алматинской, Атырауской, Северо-Казахстанской, Туркестанской и Павлодарской областях. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на госкорпорацию «Правительство для граждан».

К слову, в Атырауской области с сегодняшнего дня заработал ЦОН Жылойского района, ранее закрытый на карантин из-за вспышки коронавируса в этом районе. По словам председателя правления госкорпорации «Правительство для граждан» Асемгуль Балташевой, продление графика работы ЦОНов позволит обслуживать еще больше граждан ежедневно.

«Мы проводим постоянный мониторинг обращений граждан и не раз слышали отзывы о том, что очередь в ЦОН забронирована на неделю вперед. Думаем, что постепенное увеличение количества времени обслуживания позволит стабилизировать ситуацию с оказанием госуслуг и полностью закрыть потребность казахстанцев в них», — рассказала А. Балташева.

При этом она добавила, что с момента завершения режима ЧП в ЦОНах Казахстана было оказано более трех миллионов госуслуг.

В условиях карантина в ЦОНах продолжится выдача только бумажных услуг и только по предварительной брони. Получить электронные услуги в льготных окнах, по-прежнему, смогут только пенсионеры, лица с ограниченными возможностями и члены многодетных семей. Граждане, у которых нет доступа к компьютеру или интернету, могут получить е-услуги в уголках egov.kz, которые функционируют в зданиях акиматов, банков второго уровня и т.д. В ЦОНах сохраняется масочный режим, посетителям рекомендуют соблюдать социальную дистанцию.