Президент объявил выговоры ряду чиновников

Глава государства Касым-Жомарт Токаев в ходе совещания по мерам противодействия распространению коронавирусной инфекции отметил, что многие руководители неудовлетворительно исполняют возложенные на них обязанности. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-секретаря Президента Берика Уали.

«В связи с этим за упущения в работе Президент объявил выговоры акимам Шымкента, Актюбинской и Павлодарской областей М. Айтенову, О. Оразалину и А. Скакову, руководителю Межведомственной комиссии Е. Тугжанову. Замечания вынесены акимам городов Нур-Султан и Алматы А. Кульгинову и Б.Сагинтаеву, министру цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности А. Жумагалиеву. Глава государства предупредил акимов Атырауской, Костанайской, Западно-Казахстанской областей о необходимости выправления ситуации в соответствующих регионах. Как подчеркнул К.Токаев, это касается руководителей всех областей», — сообщил.