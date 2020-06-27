Пожар в пивном доме

Сегодня вечером, точнее в 18:26 поступил вызов о том, что в микрорайоне Алмагуль в ресторане «Bretzel», который пристроен к 16-этажному многоквартирному дому, произошёл пожар, сообшает группа внутренних и внешних коммуникаций.

ДЧС Атырауской области. Площадь возгорания составил 70 кв.м.

Известно, что на момент пожара ресторан не эксплуатировался.

Предварительная причина пожара – короткое замыкание электропроводов на чердаке здания.

В тушении было задействовано 16 сотрудников и 3 единицы техники ДЧС. Через полчаса пожар был полностью ликвидирован.

И, к счастью, жертв и пострадавших нет.

Н.АСИПОВА