Поменялись правила захоронения скончавшихся от коронавируса

В Казахстане изменили правила захоронения скончавшихся от коронавирусной инфекции. Об этом заявил министр здравоохранения РК Алексей Цой, передает МИА «Казинформ».

«Важным остается порядок захоронения усопших. Внесены изменения в действующий порядок: захоронения разрешены на любых кладбищах со строгим соблюдением санитарно-эпидемиологических и гигиенических норм», — сообщил в ходе онлайн-пресс-конференции в СЦК Алексей Цой.

На сегодня в стране число умерших от коронавируса увеличилось до 188. За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 492 заболевших коронавирусной инфекцией. Прирост составил 2,3%. Всего в стране выявлено 21 819 заболевших.