Поликлиники столицы прекратили приём пациентов

С учетом эпидситуации с 23 июня поликлиники города временно не будут проводить плановые приёмы и осмотры пациентов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт города Нур-Султан.



А именно не будут проводить: профилактические осмотры взрослого и детского населения, в том числе скрининги, плановые стоматологические услуги, услуги реабилитации, школы здоровья, медико-соцподдержка, оформление меддокументов на МСЭ, работа дневного стационара, направление на плановую госпитализацию в круглосуточный и дневной стационар. Плановая консультативная помощь специалистов переводится в дистанционный формат. Выписка рецептов и выдача лекарственных препаратов лицам, состоящим на диспансерном учёте, будет проводиться дистанционно с доставкой препаратов на дом. Вакцинация населения будет проводиться в плановом порядке по Национальному календарю прививок. Прием и УЗИ-скрининг беременных женщин остаётся в прежнем режиме. Поликлиники города будут принимать только экстренных пациентов и пациентов с признаками КВИ.



Для лечения бессимптомных носителей коронавируса медработники через видеозвонки и другие каналы связи отслеживают здоровье и консультируют по всем вопросам бессимптомных носителей инфекции. В случае проявления симптомов пациентов госпитализируют. 22 июня в столице дополнительно развернуто 200 койко-мест. Под стационары, в случае необходимости, также будут перепрофилированы и другие учреждения.



Ранее сообщалось о том, что плановую госпитализацию приостановили в Нур-Султане.