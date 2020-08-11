В Атырау погибла женщина, сорвавшись с балкона на девятом этаже

«Трагическое происшествие произошло на улице Ж. Молдагалиева города Атырау. В одной из квартир компания из 3 человек распивала спиртные напитки, в том числе женщина средних лет, пришедшая вместе с одним из гостей. Через некоторое время двое мужчин уехали на вахту, а в квартире остались мужчина, живущий в этой квартире и женщина. Что в итоге произошло, пока неизвестно. Проводится расследование»,- сообщили в пресс-службе ДП региона.

Пообещав более подробную информацию предоставить после завершения расследования.

Светлана Новак