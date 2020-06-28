Подробности о новых случаях коронавируса

Медицина, Новости

В Атырауской области за сутки зарегистрировано 22 случая заражения коронавирусной инфекцией с симптомами, передает  пресс-служба областного акимата. 

«Наличие вируса подтвердилось у 11 жителей города Атырау, 6 жителей Индерского района, троих Махамбетского. В Исатайском и в Курмангазинском районах по одному случаю. Все они выявлены при прохождении скрининга. В настоящее время все госпитализированы в инфекционную больницу.  Проводится лечение в соответствии с утвержденным протоколом. Выявляются лица, контактировавшие с больными, все они будут взяты  под медицинское наблюдение. В очагах заболевания проводятся дезинфекционные работы.

По состоянию на 27.06.2020 года в регионе выявлено  1606 человек с инфекцией COVID-19. Выздоровевших — 1295.

Напомним, на 27 июня 2020 года в Казахстане зарегистрирован 461 новый случай заболевания коронавирусной инфекцией. Прирост составил 2,3%.

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