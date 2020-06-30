Подробности о новых больных коронавирусом

В Атырауской области за сутки зарегистрировано 23 случая заражения коронавирусной инфекцией с симптомами, передаёт пресс- служба областного акимата.

«21 из вновь выявленных зараженных коронавирусом являются жителями города Атырау. Это 12 мужчин и 9 женщин. Часть выявлены при прохождении скрининга, часть обратились за медицинской помощью в связи с наличием клинических симптомов ОРВИ. Также наличие вируса подтвердилось у 2 жительниц Жылыойского района. Они были обследованы как контактные лица. В настоящее время все госпитализированы в инфекционную больницу. Проводится лечение в соответствии с утвержденным протоколом . Выявляются лица, контактировавшие с больными, все они будут взяты под медицинское наблюдение. В очагах заболевания проводятся дезинфекционные работы»,- сообщили в пресс- службе.

Проинформировав, что всего в регионе выявлено 1640 человек с инфекцией COVID-19. Выздоровевших — 1376 человек.

Напомним, за прошедшие сутки в Казахстане выявлены 492 заболевших коронавирусной инфекцией. Прирост составил 2,3%.