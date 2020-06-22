Подробности о 38 случаях заражения коронавирусом

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33  вновь выявленных больных  являются  жителями города Атырау. 32 из них выявлены при проходжении скрининга, один  был обследован как контактное лицо.  Также  наличие вируса подтвердилось у  жителей Исатайского района  1963 года рождения и Индерского района 1953 года рождения,  еще трое жители Махамбетского района 1957, 2000, 1994 года рождения. Все они были выявлены при прохождении скрининга.                                                       

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        В настоящее время все госпитализированы в инфекционную больницу.  Проводится лечение в соответствии с утвержденным протоколом. 
                                                                                                                                               Выявляются лица, контактировавшие  с больными, все они будут взяты  под медицинское наблюдение.

В очагах заболевания проводятся дезинфекционные работы.

Всего в регионе выявлено  1440 человек с инфекцией COVID-19. Выздоровевших — 1095.

Administrator

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