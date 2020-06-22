Подробности о 38 случаях заражения коронавирусом

33 вновь выявленных больных являются жителями города Атырау. 32 из них выявлены при проходжении скрининга, один был обследован как контактное лицо. Также наличие вируса подтвердилось у жителей Исатайского района 1963 года рождения и Индерского района 1953 года рождения, еще трое жители Махамбетского района 1957, 2000, 1994 года рождения. Все они были выявлены при прохождении скрининга.

В настоящее время все госпитализированы в инфекционную больницу. Проводится лечение в соответствии с утвержденным протоколом.

Выявляются лица, контактировавшие с больными, все они будут взяты под медицинское наблюдение.

В очагах заболевания проводятся дезинфекционные работы.

Всего в регионе выявлено 1440 человек с инфекцией COVID-19. Выздоровевших — 1095.